Un millier de personnes attendues à la chasse au trésor sur le thème de Disney à Haulchin

Au total, 16 arrêts sont programmés en plus des différents stands de boissons rafraîchissantes qui parsèment le parcours. “Il s’agira d’épreuves et d’énigmes totalement inédites qui n’ont pas eu lieu l’année dernière. Chaque arrêt aura un thème différent avec un jeu ou une énigme qui s’y réfère. Quand on dit Disney, c’est au sens large du terme car il y aura aussi l’univers Marvel ou star Wars qui seront représentés.”

Disney au sens large

Un événement qui se veut festif mais qui n’attire pas que les enfants. “On a beaucoup de groupes qui ne sont composés que d’adultes. Je pense que l’univers de Disney touche un peu à l’enfance de chacun et fait rêver petits et grands. Si les enfants sont attirés par le côté “jouet”, les adultes le seront plus par le côté collection.”

En plus de sembler, sur papier, fort sympathique, cette chasse au trésor aura un but caritatif. “Je ne fais certainement pas ça pour l’argent. L’entièreté des bénéfices réalisés seront reversés à l’association “sourire d’Enfant” qui, comme son nom l’indique, essaye de rendre le sourire aux enfants défavorisés. l’objectif de cet événement est aussi de faire vivre le village. C’est pourquoi de nombreuses associations ou commerçants du village y participent en tenant une buvette ou un stand par exemple.”

Intéressé ? Il est encore temps de réserver votre créneau. Infos sur la page Facebook du magasin “Au Pays de Walt”