Quelques élèves encore recherchés dans la section maternelle de Thieu et Ville-sur-Haine pour maintenir l’équipe éducative en place

”La rentrée s’est globalement bien déroulée. Nous sommes tout de même encore à la recherche de deux voire trois élèves en maternelle à Ville-sur-Haine et Thieu. Nous avons jusqu’au premier octobre pour les trouver sans quoi nous ne pourrions pas obtenir un mi-temps supplémentaire et, donc, pas conserver la même équipe éducative que l’an dernier”, indique Jean-Francis Formule. “Ce n’est cependant pas alarmant. Avec le changement du rythme scolaire, les parents n’ont pas encore nécessairement percuté que la rentrée avait déjà eu lieu. Les cours n’étant pas obligatoires en maternelle, ils sont également moins à cheval qu’en primaire où tout le monde est bien rentré à temps.”

La volonté de l’échevin est bien entendu de conserver les quatre personnes nommées pour s’occuper des petits bouts en maternelle. “Il est toujours délicat de devoir mettre quelqu’un en disponibilité à cause d’un manque d’élèves, c’est pourquoi nous faisons tout notre possible pour trouver ces quelques élèves manquant. Nous étions d’ailleurs parvenus à les trouver mais d’autres n’ont pas confirmé leur inscription relançant le problème. Il nous reste quelques semaines pour nous retourner, j’espère que cela sera suffisant. J’ai bon espoir”, poursuit Jean-Francis Formule.

Les personnes souhaitant inscrire leur enfant dans l’école communale de Ville-sur-Haine ou de Thieu peuvent prendre contact avec la direction de l’implantation de Ville-sur-Haine, située à la rue du Coron, qui gère les deux établissements. “Il ne faut ces deux-trois élèves que dans l’une des deux implantations dont l’école de Ville-sur-Haine s’occupe de la gestion”, conclut Jean-Francis Formule.

Un peu plus loin, à Thieusies, dans l’entité de Soignies, un élève est également recherché pour maintenir l’équipe éducative en place. Bien que cela puisse paraître insignifiant pour certains parents, c’est d’autant plus important pour les enseignants de pouvoir maintenir leur poste et pour les établissements scolaires de maintenir leurs équipes en place. Avis aux amateurs donc.