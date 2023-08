Une personne originaire de Malines, née en 1996, a été découverte à la rue des Fonds Gaillards à La Louvière, la nuit dernière. Blessée par balles, elle était consciente.

Cette personne a été emmenée à l’hôpital et admise aux soins intensifs. Elle n’a pas pu encore être auditionnée par la police.

Le juge d’instruction a lancé plusieurs devoirs d’enquête.

Le blessé a été découvert vers minuit et demi. on ignore depuis combien de temps il se trouvait à cet endroit. On ignore également pour quelle raison que cette personne, originaire de Malines, se trouvait dans la cité des Loups.