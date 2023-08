En plus des Hazard, la Ville de Braine-le-Comte compte désormais un nouveau talent du football : Lucas Stassin

C’est désormais devenu une tradition, les sportifs brainois méritants se retrouvent lors du conseil communal de rentrée pour être mis à l’honneur par ce dernier. En plus des nombreuses prouesses sportives des nombreux habitants de Braine-le-Comte, un nom a fait davantage réagir l’assemblée lors de sa mise en valeur : celui de Lucas Stassin. Après les frères Hazard, le jeune buteur brainois fait office de véritable promesse du ballon rond. Une performance qui ne laisse pas de marbre le bourgmestre, Maxime Daye, et l’ensemble des membres du conseil communal.

”À Braine-le-Comte, une famille qui commence par H brille dans le football mais ce n’est pas la seule. Une autre famille, qui commence par S, brille également de génération en génération”, commence Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte (Braine). C’est bien entendu en référence aux frères Hazard et à la famille Stassin que le maïeur commençait son discours. “Le plus jeune d’entre eux a signé en Pro League à 18 ans seulement. Il est également membre de l’équipe nationale U19. Je parle bien entendu de Lucas Stassin qui vient de quitter le Sporting d’Anderlecht pour rejoindre Westerloo. Grâce à son nouveau club, il est davantage sur le terrain, ce que l’on aime voir puisqu’il marque des buts.”

Après la remise d’un diplôme et de quelques chocolats, l’attaquant brainois, qui a fait la route jusqu’à sa terre natale spécialement pour l’occasion, a confié quelques mots à l’égard de toutes les personnes qui le soutiennent et plus particulièrement aux Brainois. “Cela me fait plaisir d’être ici. J’habite dans cette magnifique ville depuis que je suis tout jeune. C’est donc toujours sympa de pouvoir y être de retour”, déclare Lucas Stassin.

Outre Lucas Stassin, d’autres joueurs de football ont pu être mis à l’honneur lors du conseil communal. Cela passait évidemment par les frères Hazard puisque Kylian a été félicité pour sa belle saison et, surtout, sa montée avec le RWDM. Rafaël Teugels, défenseur au Sporting de Charleroi a complété le lot de mises en valeur de footballeurs.

D’autres sports étaient évidemment mis en avant lors de cette cérémonie. Victor Rembaux a notamment brillé en karaté. En tennis, ce sont l’équipe monsieur 60 ans du TC Pignolet et Hugo Batteauw du même club qui ont fièrement porté les couleurs de Braine-le-Comte. Claude Quevit s’est illustré en billard alors que Julie Vanderlinden, elle, s’est démarquée en course à pied. En tennis de table, c’est l’équipe D du CTT Braine qui a été mis en valeur avant l’équipe de futsal Blampain’s team, habituée des récompenses au conseil communal.