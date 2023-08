La Louvière : le Centre de Référence et d'Intervention Harcèlement défendra sa cause devant la commission Santé et Action sociale du Parlement

Prochainement, l’asbl pourra s’expliquer auprès du Parlement en commission Santé et Action Sociale. “Début 2023, nous avions lancé une pétition qui avait recueilli plusieurs milliers de signatures”, explique David Plisnier, responsable de l’asbl CRIH. “Cette pétition a été rentrée au parlement wallon et ce mardi 12 septembre en matinée, nous sommes invités à la commission santé&action sociale pour défendre notre projet. J’ignore ce qu’il en ressortira mais ce sera, au minimum, l’occasion d’exposer publiquement nos arguments devant les parlementaires.”

50 000 enfants touchés par année scolaire

L’asbl aura ainsi l’occasion de s’exprimer et espère sensibiliser les parlementaires. “Chaque année, en Belgique francophone, des dizaines de milliers d’enfants et adolescents sont victimes de harcèlement. Ce n’est pas un avis, c’est un fait documenté en Belgique et dans d’autres pays comparables. Sur les quelque 900 000 élèves francophones qui rentrent en classe cette semaine, 50 000 d’entre eux – et c’est l’estimation basse – seront victimes de harcèlement durant l’année scolaire 2023-24.”

Un chiffre impressionnant qui pourrait monter à 100 000 enfants en estimation haute. “50 000 enfants, c’est un chiffre qui devrait nous faire réfléchir. Si demain, une maladie touchait un enfant sur vingt, nos hôpitaux seraient débordés et des plans d’urgence nationale, similaires à ceux connus durant la crise du covid, seraient déclenchés par nos (nombreux) ministres de la santé. Mais concernant le harcèlement, rien de tel. Pas ou peu de bruit, pas de mesures pour aider les victimes. Pas de “renfort” pour les services d’aide de toute manière presque inexistants.”

L’asbl aura à cœur, le 12 septembre prochain, de démontrer son utilité auprès du Parlement. “Nous pouvons aider celles et ceux qui sont harcelés. Nous pouvons les écouter, entendre leur souffrance et agir pour leur permettre de retrouver au plus vite une vie et une scolarité normale. Nous pouvons les conseiller, les accompagner dans le processus de reconstruction. Nous pouvons, en somme, cesser de les laisser seuls avec leur honte, leurs peurs et leur souffrance. Cela, notre société peut le faire aisément, à condition qu’une volonté politique s’y attelle. C’est cette position que nous défendrons le 12 septembre prochain en commission Santé au parlement de la Région Wallonne.”