Le Festival des arts de la rue “En V(r)ille”, durant les Fêtes de Wallonie à La Louvière, devient une biennale (vidéo)

Mais le festival, qui en est à sa 5e édition, deviendra dès cette année, une biennale. La 6e édition aura donc lieu en 2025. “Nous avons pris cette décision pour maximiser le budget reçu par la Ville qui coure sur deux ans”, nous explique Alexia Zaina, responsable de projet à Central. “Plutôt que de faire deux années light, on va pouvoir réaliser une plus grosse édition et attirer plus d’artistes. Le festival pourra donc prendre plus d’ampleur et on pourra aussi accueillir des enfants le vendredi. Cela pourra aussi permettre aux différentes équipes qui travaillent sur ce projet de souffler un peu entre deux éditions.”

Exploration du monde

Pour sa cinquième édition, le festival poursuivra son exploration du monde du cirque qui prend sa source dans l’expérience des Ateliers la tête en l’air, le centre d’expression et de créativité de Central destiné aux enfants. Au cœur du Parc Gilson, parc récemment rénové, ils ont imaginé́ et mis sur pied cet événement en 2018, dans le cadre de la redynamisation du centre-ville de La Louvière. Une quinzaine de compagnies se succéderont pour assurer près de 30 représentations sur trois jours. Des spectacles courts, un concentré de techniques, d’efforts physiques intenses et d’émotions. “Au programme de cette édition, le rythme endiablé d’une fanfare, un chapiteau magique, de la lutherie sauvage, une compétition de patineurs, de l’absurde, de la joie, des K-way, de l’amour, des expériences loufoques, de toutes petites histoires et des grandes épopées. Une invitation pour petits et grands à s’évader le temps d’un week-end, au gré des spectacles, entre humour et poésie.”

A noter que l’événement est gratuit et s’adresse à tout le monde !

Programme complet sur le site de Central.