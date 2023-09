Une centaine de personnes présentes pour dire adieu à Iron à La Louvière : “Ce qui lui est arrivé est injuste, il ne méritait pas ça”

Alors que l’euthanasie d’Iron était prévue vendredi, elle a finalement eu lieu ce jeudi soir. Ce au grand dam de la SPA La Louvière, qui espérait encore trouver une solution, mais aussi des nombreux sympathisants qui voulaient dire un dernier adieu au chien que la SPA avait recueilli il y a maintenant plus de deux ans, au lendemain du drame qui avait conduit au décès tragique de Talya, 8 ans, égorgée et scalpée par deux molosses avec qui elle avait été laissée seule. “Si Iron, qui était encore très jeune à l’époque, a participé à ce drame, il n’en est certainement pas la cause”, nous rappelle Christelle. “S’il y a quelqu’un de fautif, c’est bien Mme Masset qui avait laissé sa fille sans surveillance. C’est elle qui doit endosser la responsabilité. au lieu de ça, elle a fait en sorte que son chien soit euthanasié alors qu’il aurait pu encore, j’en suis certaine, rendre une famille heureuse. Ce d’autant plus qu’il avait été déclaré non dangereux par une vétérinaire comportementaliste renommée. Au pire, elle aurait aussi pu le laisser à la SPA où des gens étaient disposés à lui tenir compagnie jusqu’à la fin de ses jours s’il le fallait, même si vivre en cage H24, ce n’est pas l’idéal pour un chien.”