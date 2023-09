L’ouverture du 60e Royal Concours International de Roses Nouvelles marquée par l’ouverture au jury du château du Roeulx

Chaque année, les somptueux jardins de l’Ancien Hôpital St-Jacques du Roeulx accueillent le Royal Concours International de Roses Nouvelles à la renommée internationale. En effet, des obtenteurs venant d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud, d’Asie et d’Australie développent de nombreuses variétés de roses destinées à embellir les parcs, jardins, terrasses et balcons. Ces passionnés présentent avec enthousiasme leurs créations devant un jury composé d’experts de renom.

À l’issue du concours, la roseraie, nichée au cœur du Faubourg de Binche est le théâtre de cette célébration culturelle, artistique et éducative. Lors de cette dernière, une variété d’activités captivantes et enrichissantes est proposée gratuitement au public. Cette tradition riche en couleurs offre aux visiteurs, l’occasion de découvrir des créations florales extraordinaires. Dans cet univers fascinant, où le fruit d’un savoir-faire exceptionnel s’épanouit dans un cadre enchanteur, le public peut découvrir 800 variétés de roses et près de 5000 rosiers. Rosiers à floraison en bouquet, rosiers à tige unique, rosiers buissons, rosiers grimpants et rosiers miniatures sont autant de catégories que l’on pourra admirer sur le site ce premier week-end de septembre.

Bien que les premiers jours du festival soient réservés aux professionnels de la rose, le week-end permet ensuite véritablement aux citoyens de découvrir ce qu’il se fait de mieux en matière d’aménagements floraux et, plus particulièrement, de roseraies leur permettant de s’en inspirer pour d’éventuels aménagements dans leur jardin. “La nouveauté de cette année se situera dans la mise en place de QR Code près de l’ensemble de parterres de fleurs et de roseraie. Les citoyens n’auront alors qu’à les scanner pour en découvrir toutes les caractéristiques. Grâce à cela, ils pourront choisir les plantes les plus propices à grandir dans leur jardin. Ils en sauront également plus sur l’entretien nécessaire à ces plantes, l’exposition, le type de sol, etc”, indique Damien Sauvage, échevin en charge du Royal Concours International de Roses Nouvelles.

Des aménagements qui peuvent sembler insignifiants pour certains mais qui peuvent considérablement augmenter la valeur immobilière des biens embellis par les plantes mais également accroître le bien-être des citoyens. “On dit souvent qu’un jardin entretenu est une preuve que l’on est bien chez-soi. Les acheteurs cherchent également régulièrement une proximité avec la nature. Un bien situé à proximité de parcs ou d’espaces verts peut d’ailleurs faire monter sa valeur de 3 à 10 %”, explique Damien Sauvage. “Au-delà de sensibiliser les citoyens à la rose, nous voulons donc également les sensibiliser à la biodiversité et aux impacts positifs de cette dernière sur notre environnement. Nous pourrons d’ailleurs compter sur l’asbl Adalia pour cela.”

Cette année marquera un changement de tendance au niveau des roses. Les températures assez aléatoires de ces dernières années provoquent en effet un retour aux roses plus rustiques qui tiendront mieux au fil des saisons. Pour en savoir plus sur tout le savoir-faire rhodien et sur la rose sous tous ses angles, le rendez-vous est donné aux citoyens dès ce samedi. Du samedi au dimanche, de 10h00 à 18h00, les visiteurs pourront découvrir et apprécier la beauté des roses nouvelles tout en profitant d’une palette d’activités : exposition de sculptures, atelier de dessin botanique, concerts, visites guidées, concours de photographies, animations pour enfants, caricaturiste, échassier, vente de rosiers…

En parallèle au concours de roses, Parcours d’Artistes du Centre culturel du Roeulx, un itinéraire artistique, animera divers endroits de la cité princière. Parmi les diverses expressions culturelles qui seront mises en avant, on retrouvera notamment des techniques telles que l’aquarelle, le vitrail, la peinture à l’huile, l’acrylique, la calligraphie, le fusain, le graphite, la céramique, la broderie, le patchwork, le moulage et l’estampage de la terre, la gravure, la sculpture, la dentelle, les collages, les lampadaires artistiques, l’enluminure, la gouache, le gel Print, le modelage, la couture et la photographie.