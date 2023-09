Maison de la Laïcité de la Louvière : “une saison marquée par l’année électorale”

Pour ce faire, la Maison de la Laïcité propose le projet On Vote Citoyen·ne ? !, avec de nombreux partenaires, afin de sensibiliser, de manière interactive et accessible, jeunes (et moins jeunes) aux scrutins qui attendent notre pays en 2024. “L’occasion également de s’informer et de s’interroger sur la démocratie participative qui semble être amenée à compléter progressivement la démocratie élective que nous connaissons. En prélude, nous accueillerons Charline Vanhoenacker dès septembre 2023 autour de son essai d’humour politique : Aux vannes citoyens ! De quoi lancer une saison de rencontres-débats qui nous emmènera à la découverte de thématiques variées : la personnalité d’Henri La Fontaine, les relations entre science-fiction, athéisme et religion et bien d’autres encore.”

Des conférences gesticulées

Nouveauté cette année, l’accueil de deux conférences gesticulées, à l’intersection du théâtre et de la conférence académique. “On y mélange des savoirs chauds (récits de vie) à des savoirs froids (savoirs théoriques et politiques). Ce sera le cas, avec Quand on sème, c’est pour la vie. Comment le capitalisme s’approprie le vivant ? en octobre 2023 et Cendrillon fait grève en mars 2024. Notre action de vulgarisation des sciences se poursuit avec, notamment, nos animations à la carte dans les écoles, de nouveaux ateliers sciences en famille qui s’annoncent toujours aussi passionnants, une journée d’échanges autour de la place des femmes dans les sciences et un stage arts et sciences qui entraînera les enfants du microscopique au fantastique !

Sans oublier le projet de dialogue interconvictionnel, les expos-animations Commedia et En quête d’identité(s) mais aussi les traditionnels repas du jeudi. “Autant d’invitations à participer dans un cadre convivial et dynamique, ouvert sur le monde et son actualité.”