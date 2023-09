Une motion de soutien aux commerces de proximité adoptée à Braine-le-Comte

Ce ne sont autres que les conseillers Michel Brancart (PS) et Martine David (Braine) qui sont à la base de cette motion. “La Ville de Braine-le-Comte a été informée, par la commune de Colfontaine, que cette dernière avait voté une motion de soutien aux commerces locaux. D’autres courriers ont également été reçus émanant de Brugelette et Rouveroy ayant le même objectif. Plusieurs événements ont marqué le commerce de proximité. La crise sanitaire d’abord, la crise énergique ensuite avant de devoir faire face à l’inflation et les indexations. Notre ville de Braine-le-Comte reconnaît évidemment l’importance du commerce local mais les contraintes budgétaires et les effets de la crise économique rendent les actions difficiles. C’est pour ces raisons que l’on voulait adopter cette motion qui s’adresse à tous les gouvernements”, indique Martine David.

Une motion évidemment soutenue par l’ensemble des élus locaux, bien conscients des difficultés rencontrées par les commerçants locaux. “Pour nous, il est indispensable que les Brainois puissent continuer de bénéficier des commerces de proximité et de leurs producteurs locaux. Nous apprécions d’ailleurs tout ce qui a été fait par le groupe de travail pour redynamiser le commerce et le centre-ville”, explique Anne-Françoise Petit Jean, conseillère communale (Ecolo). “Nous déplorons d’ailleurs le fait que certains d’entre eux aient déjà été contraints de fermer ou mis en grande difficulté financière à cause des différentes crises. Les Villes n’ont pas les moyens de combler le manque à gagner des commerçants mais peuvent dire stop au développement des grandes surfaces. Au-delà de cette motion, nous demandons qu’une réflexion politique soit menée au niveau communal pour avoir la possibilité, à l’avenir, de refuser l’implantation de grandes surfaces.”

Le groupe Ensemble, par l’intermédiaire du conseiller Pierre André Damas, a également manifesté son soutien à la motion même s’il juge la motion pas vraiment bien faite. “Nous n’avons aucun problème à signer cette motion tant nous soutenons le commerce de proximité. Nous regrettons tout de même le flou qui règne autour des demandes faites aux gouvernements. On leur demande simplement de faire quelque chose sans leur donner de véritables directives”, explique-t-il.

Une motion qui a finalement été adoptée par l’ensemble du conseil communal qui souhaite surtout montrer son soutien à ses commerces de proximité en demandant de l’aide aux divers gouvernements.