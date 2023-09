Une nouvelle piste cyclable à 500 000 euros à Binche : “L’objectif est d’inciter les citoyens à utiliser leur vélo”

Alors que les travaux, pilotés par la Région Wallonne pour un budget de 500 000 euros se terminent, l’objectif du plan des autorités communales est de relier les différents villages de l’entité avec le centre-ville. “C’est bien l’objectif du PIWACY”, nous a-t-on expliqué à la Ville de Binche. “Les pistes cyclables rendent le centre-ville plus accessible à un plus grand nombre de personnes. L’objectif est d’inciter les citoyens à utiliser leur vélo. Il s’agit d’un mode de transport plus économique et écologique. Les personnes qui utilisent le vélo pour leurs déplacements quotidiens peuvent réaliser des économies significatives sur les coûts liés à la voiture, notamment l’essence, le stationnement et l’entretien.”

Sans compter les bienfaits sur la santé et l’environnement. “N’oublions pas que le vélo est une forme d’exercice physique bénéfique pour la santé. Les pistes cyclables encouragent les habitants à faire de l’exercice régulièrement. Moins de voitures sur la route signifie également moins d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Les pistes cyclables favorisent ainsi une meilleure qualité de l’air, ce qui a des impacts positifs sur la santé publique.”

Des boulevards

Ce sont de véritables boulevards qui ont été créés entre le rond-point de l’Unesco et le château de la Hutte, le long des champs par l’entreprise Wanty dont le siège se situe juste à côté. “Le chemin de la Hutte qui relie la rue Saint-Pie à l’Athénée Royal sera également refait en collaboration entre la Ville et le SPW donc pas dans le cadre de ce marché-ci. Quant à l’autre côté du sentier, qui mène à Ressaix, le dossier est inscrit au PIC 2022/24 et nécessite encore l’acquisition d’emprises foncières (dossier en cours à la Régie Foncière), pour donner une surlargeur au sentier actuel, et répondre aux critères de mobilité cyclable.”

Dans un futur proche, il sera donc possible de circuler d’un village au centre de Binche en toute sécurité. “L’objectif est d’arriver à développer un réseau de piste cyclable encore plus élargi pour relier les anciennes communes au centre-ville et permettre comme cela une connexion avec les villes voisines.”

Les travaux, fortement tributaires de la météo, seront terminés prochainement sans que la Ville n’ait pu nous donner un délai précis.