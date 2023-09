Guitare électrique et chant pop, deux nouvelles options inédites au Conservatoire Marcel Quinet à Binche

Grande nouveauté au Conservatoire Marcel Quinet à Binche pour cette rentrée 2023/24, deux nouveaux cours font leur apparition dans la grille horaire : guitare électrique et chant pop. "Ce sont deux cours qui ne sont pas souvent, voire très rarement, au programme d'un conservatoire qui prône souvent le classique", nous explique Antoine Goudeseune, guitariste émérite et professeur au conservatoire de Binche depuis de nombreuses années qui sera aux manettes de l'atelier de guitare électrique. "Cela ouvre le conservatoire à de nouveaux horizons et lui permettra d'évoluer dans le bon sens. Ces cours peuvent participer à une nouvelle dynamique qui pourrait créer une émulsion positive parmi les élèves et, pourquoi pas, inciter la création de groupes de musique au sein de l'école. Ce revirement constitue une ouverture d'esprit énorme pour le conservatoire dont je me réjouis."