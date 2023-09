Une satire de la société sous forme de fable pour le 3e livre de la Binchoise Kathleen Delaunois

Après “Souvenirs de Coccinelles” dans lequel Kathleen Delaunois parle sans tabou de la maladie dont elle souffre et de tout ce que cela implique dans la vie de tous les jours et “Le Radeau des filles d’Eve” qui parle de la condition féminine, “L’Intrus”, est le troisième livre de la Binchoise. Il raconte l’histoire de Dakhil qui tente de se faire accepter dans une communauté d’escargot, d’où le sous-titre de ce compte satirique, “Entrez dans la Caracole !”. L’ennui, c’est qu’il est différent des autres et son combat sera long et difficile. “Dans ce livre, je me moque un peu/beaucoup de la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui et qui est dominée par le paraître, les réseaux sociaux etc...”, nous explique Kathleen Delaunois. “Est-ce qu’on peut vivre dans une société aussi sectaire lorsqu’on est différent ? C’est une des questions que pose le livre.”