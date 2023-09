Une semaine pour découvrir les instruments à l’Académie de Houdeng et au Conservatoire de La Louvière

Avec plus de 800 élèves inscrits au total cumulé, l’Académie de musique de Houdeng ainsi que le Conservatoire de La Louvière constituent une force non négligeable dans le paysage de l’enseignement louviérois. Afin d’espérer convaincre encore plus de jeunes Louviérois à passer le cap et à s’inscrire, les deux établissements lancent cette année encore leurs journées portes ouvertes qui auront lieu du 11 au 16 septembre prochains. “Lors de ces portes ouvertes, les enfants qui hésitent peut-être encore à s’inscrire, peuvent visiter nos locaux, toucher, essayer les instruments”, nous explique Mariella Arnone, directrice de l’Académie de Houdeng. “Tous les enfants savent à quoi ressemble une guitare ou une trompette mais certains d’entre eux, les plus jeunes souvent, ne connaissent pas forcément tous les instruments et en voient parfois certains pour la première fois comme une clarinette ou un accordéon. Cela peut leur donner des idées et souvent, après leur visite, ils s’inscrivent.”