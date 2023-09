La bourse multi-collections d’Haulchin en danger : “c’est de plus en plus difficile de trouver des exposants”

Auparavant, la bourse haulchinoise attirait plusieurs explosant français. “C’est beaucoup moins le cas. La crise sanitaire couplée à celle de l’énergie a fait beaucoup souffrir notre organisation. Il reste un collectionneur, fidèle parmi les fidèles, qui vient chez nous mais il ne vient plus que pour un jour au lieu de deux auparavant ; Car même le prix d’une chambre d’hôtel a nettement augmenté ces derniers mois.”

Inquiétude

Un fait qui inquiète beaucoup Martine Godeau. “Cela pourrait remettre en cause l’existence même de notre événement. Si de moins en moins d’exposants se déplacent, il n’y aura plus de bourse. J’ai pu constater déjà que pas mal de bourses multi-collections comme la nôtre ont mis la clé sous la porte suite au covid et n’ont donc pas repris une fois la crise terminée…”

Heureusement, pour attirer du monde, Martine Godeau s’est mise d’accord avec l’événement organisé par sa fille ce dimanche, la chasse au trésor sur le thème de Disney. “Il y a aura un stand lié à l’événement sur le thème de Star Wars. Cela devrait ramener du monde effectivement qui, une fois la balade terminée, pourrait revenir pour visiter notre bourse. Ce genre de multi-événement, c’est ce qui peut sauver des organisations comme la nôtre.”

Rendez-vous donc les 9 et 10 septembre au salon communal à Haulchin.