Pétition demandant la démission de David Gelay, échevin du Bien-être animal à Manage, suite à la mort d’Iron : “il n'y a aucun conflit d'intérêts”

Sous le feu des critiques depuis les faits, au même titre que sa cliente, David Gelay tenait à réagir à cette pétition qui touche son mandat politique. “Il n’y a pas le moindre rapport entre une euthanasie qui est le résultat d’une décision de justice suite à la mort d’un enfant causée par un animal à La Louvière, dossier dans lequel j’interviens en tant qu’avocat, et le bien-être animal communal à Manage dans le cadre d’une tout autre fonction étrangère à ce cas. Il n’y a donc manifestement, dans mon chef, aucun conflit d’intérêts et je rappelle qu’en outre je n’ai pris aucune décision personnelle ayant conduit à cette euthanasie”, nous a confié l’échevin du Bien-être animal à Manage.

Mensonges et insultes

L’avocat manageois s’est en outre défendu dans un post publié ce dimanche sur les réseaux sociaux. “Suite à des informations mensongères, des insultes, des menaces de mort, et à un appel à la haine et à la violence, je suis contraint de m’exprimer”, indiquait l’avocat dans son post. “Tout d’abord, je voudrais rappeler que l’euthanasie d’Iron est le résultat de l’exécution d’arrêts de la Cour d’appel de Mons, du Conseil d’État et de la levée de saisie par le Ministère public en vue de l’euthanasie. Ma cliente n’a pas formellement demandé celle-ci.”

Et à David Gelay de rappeler un point fondamental dans son métier d’avocat. “Il est essentiel de rappeler que ce n’est pas l’avocat qui prend les décisions mais que celui-ci doit respecter celles des clients mais aussi des juges. Quant à la condition probatoire relative à l’euthanasie imposée par la Cour à ma cliente, la Cour expose dans son arrêt “qu’il s’agit d’une condition appropriée vu la dangerosité du chien concerné, qui a attaqué et mis à mort une fillette de huit ans qu’il connaissait bien et dont la maîtresse n’avait pas décelé d’agressivité particulière envers elle jusqu’alors…”

L’amalgame entre vie politique et vie privée est, selon David Gelay, trop facilement fait dans le cadre de cette pétition. “Je ne suis pas là pour juger ma cliente, ce n’est pas mon rôle. Elle avait droit à un avocat comme tout citoyen dans une société démocratique et c’est heureux ainsi. Elle a été jugée par des juges dont c’est le métier et condamnée. Pour ma part, je le répète avec force, je n’ai pris aucune décision relative à l’euthanasie d’Iron et ne suis nullement responsable de sa mort.”

Précurseur du bien-être animal au Collège

”Je souhaite encore préciser que j’aime les animaux et ceux qui me connaissent le savent. J’ai toujours été détenteur de plusieurs animaux, je soigne les animaux sauvages et abandonnés et j’en recueille. Même si mon intervention dans ce dossier n’a aucun rapport avec ma fonction d’échevin, vu l’amalgame de certains, je tiens à préciser sans pouvoir être contredit par mes pairs que je fus un précurseur au Collège communal pour défendre le bien-être animal, pour signer des conventions avec des organismes protecteurs des animaux et que j’ai aussi été le premier à proposer des budgets à la commune avant même l’arrivée des subsides et la création de l’échevinat du bien-être animal.”

David Gelay, enfin, tient à préciser que l’euthanasie pour les animaux ne doit pas être la norme. “Je comprends la tristesse engendrée par l’euthanasie d’Iron et je partage l’importance de mener un combat contre l’euthanasie des animaux dont la plupart sont euthanasiés, chaque jour, pour simple convenance ce qui est à mon sens reste inacceptable.”