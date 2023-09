Projet de 300 logements à Péronnes sur le site de l’ancienne centrale électrique : la Ville reprendra l’entretien des voiries du nouveau quartier créé

Après plusieurs essais tentés, ces derniers sont sur le point d’être transformés par l’entreprise Wanty qui a l’intention de construire, sur le site de l’ancienne centrale électrique soit entre la chaussée Brunehault et la rue Albert Elizabeth, un tout nouveau quartier comportant 300 logements en tout à savoir entre 180 et 200 maisons unifamiliales et entre 100 et 120 appartements. “Il ne s’agit pas encore du permis d’urbanisme qui viendra plus tard mais bien de savoir si la Ville reprendrait bien à sa charge l’entretien des voiries qui ne manqueront pas d’être créées lorsque le projet sera terminé.”

Quelques conditions

Cela dit, pour que le projet puisse aboutir, la Ville veut imposer quelques conditions. Le quartier comportera ainsi un axe principal reliant la chaussée Brunehault à la rue Albert Elisabeth. Il sera traité en zone 30 km/h, sera à double sens et d’une largeur de 10m (5m de voies de circulation, 2m de parking et 2 x 1,5m de trottoir bordures comprises). Les carrefours, zones de parking et de parc seront matérialisés par de revêtements différenciés.

Pour les axes secondaires, qui vont desservir l’ensemble du quartier, ils seront aménagés en espace partagé avec une vitesse limitée à 20km/h. La largeur de ces voiries variera entre 9m (4m de bande de circulation, 2 m de parkings et 2x1,5m de trottoirs), 8m (5m de bande de circulation et 2 x 1,5m de trottoir) et 7m (4m de bande de circulation et 2 x 1,5m de trottoirs) selon les zones. “Afin de compléter l’offre cyclable déjà disponible sur la chaussée Brunehault, des cheminements de services cyclo-pédestres sont prévus. La largeur de ces espaces varie entre 2m et 4m en fonction des usages.”