Ruffus de nouveau victime d’un faux concours sur Facebook à Estinnes : “Surtout ne tombez pas dans le panneau !”

Depuis quelques jours, un concours pour remporter des planchas, des braseros, des repas ou encore des bouteilles de Ruffus circule sur les réseaux sociaux, sur Facebook pour être précis. Pourtant, comme l’a communiqué le Domaine des Agaises, il s’agit bel et bien d’un faux concours créé par une fausse page Ruffus mais qui a tout de même généré plus de 3 000 partages en quelques jours peine. “Ce n’est pas la première fois qu’un faux concours Ruffus est mis en place sur Facebook mais avant, c’était toujours suite à un vrai concours que nous avions lancé mais ici, il s’agit d’un concours inventé de toutes pièces”, nous explique Arnaud Leroy. “Ils sont allés rechercher des photos issues de différentes publications et ont tout mixé.”