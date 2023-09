Un père de famille d’Houdeng-Goegnies encourt une peine de dix ans de prison pour inceste. Son épouse risque deux ans pour ne pas l’avoir dénoncé

Son épouse est poursuivie à ses côtés. Le ministère public estime qu’elle n’a pas porté secours à ses enfants, alors qu’elle était au courant des faits sordides commis sous son toit.

Aveux partiels

Le prévenu avoue avoir violé sa fille aînée. “Les faits ont commencé quand nous sommes arrivés à Houdeng”, répond le prévenu, alors que la victime prétend que cela a commencé dans leur maison de Manage. le déménagement a eu lieu en décembre 2016, l’aînée avait alors treize ans.

La fille cadette s’est associée à la plainte déposée contre leur papa. “Il ne s’est jamais rien passé avec elle. Je considère qu’elle est téléguidée par sa sœur”, insiste le prévenu, en aveux d’avoir atteint à l’intégrité sexuelle de sa propre sœur, alors qu’il était en convalescence chez ses parents.

La maman reconnaît que sa fille aînée dormait parfois avec eux dans le lit conjugal, c’était six mois à un an avant la dénonciation des faits. “Je lui ai dit que je n’étais pas d’accord, mais mon mari m’insultait […] Je suis désolée de ne rien avoir vu”.

L’expertise judiciaire révèle qu’elle avait accès au GSM du prévenu, “mais je n’ai jamais constaté quoi que ce soit”. Il y avait pourtant des photos de sa fille aînée, violée par son papa, constate le tribunal. Enfin, elle conteste avoir entretenu des relations sexuelles avec son époux, devant leur fils.

Amoureux de sa fille

Assises sur le banc des parties civiles, les victimes, solidaires, éprouvent des difficultés à masquer leurs souffrances. L’une d’elles déclare que leur papa racontait ouvertement sa vie sexuelle à table et que les parents avaient des rapports devant leurs enfants. Une vidéo de neuf minutes met d’ailleurs en scène les parents en présence de leur fils, lequel semble endormi à quelques mètres.

L’avocate de la fille aînée raconte que le prévenu imposait des relations sexuelles à sa fille, alors âgée de dix ans. Les incestes étaient quotidiens, parfois plusieurs fois par jour. “Il a déclaré à la police être amoureux de sa fille, et que c’est elle qui venait vers lui. Il filmait leurs ébats. C’est sordide” commente l’avocate qui réclame un préjudice de 50.000 euros “pour sept années de calvaire”.

Les faits envers la cadette sont contestés par les parents. “Cette jeune fille a mis du temps à dénoncer les attouchements faits par son papa, en raison d’un conflit de loyauté avec sa maman, dont elle est très proche”, raconte son avocate. Le petit dernier a témoigné en faveur de ses sœurs.

Père inconnu de la justice

Thiébaut Ruth, pour le ministère public, estime que le père est coupable de toutes les préventions commises au préjudice de sa fille aînée et de sa sœur. Il requiert également la culpabilité du papa pour exhibitionnisme et détention d’images à caractère pédopornographique et demande au tribunal de prononcer une peine de dix ans de prison contre le prévenu, inconnu des autorités judiciaires avant son arrestation.

Par contre, il est plus nuancé sur les attouchements commis par le prévenu à l’égard de sa fille cadette. “L’expertise de crédibilité met en évidence un mal-être chez la jeune fille, sans en pouvoir identifier l’origine”, dit-il, sollicitant l’acquittement du papa.

Me Jean-Benoît Ronveau a requis l’acquittement pour les faits contestés par son client. Pour le reste, il a plaidé un sursis probatoire sur une peine inférieure à cinq ans de prison. L’avocat explique le comportement de son client en raison du contexte familial lors de son enfance. Le prévenu lui a confié que, dans sa famille, tout me monde couchait avec tout le monde. “Mais il a dépassé la limite en abusant de sa fille”, regrette l’avocat, évoquant une relation “privilégiée mais malsaine” entre le père et sa fille aînée.

Abstention coupable

Concernant l’épouse, le substitut du procureur estime qu’elle est coupable d’une abstention coupable. “Je ne pense pas qu’elle ait agi volontairement dans le but d’encourager son époux, il n’y a pas assez d’éléments pour retenir la corréité”, dit-il, alors que la prévenue a été renvoyée devant le tribunal pour répondre des mêmes préventions que son époux.

Le magistrat du parquet estime cependant que la maman savait ce qui se passait chez elle. “Elle a refusé de s’informer, craignant de faire sauter la cellule familiale et son couple, après vingt ans. Il y avait une vie de famille à préserver”, déclare le magistrat. Il requiert une peine de deux ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis.

Me Boris Druart plaide l’acquittement de la maman pour les viols et les atteintes à l’intégrité sexuelle d’autrui. L’avocat plaide que sa cliente ignorait les faits commis par son époux à l’égard de sa fille aînée. Enfin, concernant l’exhibitionnisme, l’avocat laisse le tribunal apprécier et plaide un sursis probatoire en cas de condamnation.

Le jugement sera prononcé le 2 octobre.