Bientôt un parc dédié aux toutous à Binche : “un des objectifs est la sociabilisation des chiens”

En plein centre-ville

Par là, c’est du côté de la rue Saint-Paul, en plein centre-ville et à un jet d’orange de la Grand’Place. C’est ainsi dans le petit parc qui se trouve en contrebas de la rue, juste en face du parking, que ce premier parc canin sera aménagé.

Ce lundi, le règlement de ce parc était soumis au vote lors du conseil communal. Un règlement qui stipule notamment que les chiens pourront être laissés en liberté mais pas sans surveillance, par un adulte, ni sans collier. Le nombre simultané de chien est limité à dix individus et les chiens considérés comme dangereux devront porter une muselière. “Il y aura aussi un distributeur de sachet à crottes sur place pour stimuler les maîtres à ramasser les déjections de leurs animaux”, précise la Ville. “Un des premiers bénéfices à installer un espace canin est la socialisation des chiens. Rencontrer, jouer, communiquer avec les membres de leur espèce, autant d’aspects essentiels à l’équilibre et au développement des canidés. Des comportements d’autant plus encouragés par la présence d’agrès ludiques et sportifs. Ensuite, l’activité physique et les jeux comptent précisément parmi les besoins inhérents à l’espèce canine.”

Le parc sera installé en contrebas de la rue Saint-Paul. ©Th.D.

Ce type d’aménagement peut également avoir une vocation sociale. “Les parcs canins constituent également de formidables espaces d’échanges, de mixité sociale et de convivialité pour les propriétaires de chiens. Les maîtres s’assoient ou marchent ensemble, discutent, se conseillent et se responsabilisent entre eux.”

À noter que ce règlement, comme tous les autres points du conseil communal de ce lundi, a été voté à l’unanimité par l’ensemble des conseillers.