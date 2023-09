Boucle du Hainaut : deux recours introduits par Revolht en réponse à l’arrêté ministériel du ministre Borsus

Un recours auprès du Conseil d’État

L’asbl Revolht n’est donc pas restée les bras croisés durant les vacances. Deux recours ont en effet été déposés en réponse à l’arrêté ministériel pris par le ministre Borsus. “Notre premier recours a été fait au Conseil d’État. Il s’agit d’un recours en annulation réalisé suite à l’arrêté ministériel pris en mai dernier et publié le 26 juin. Ce dernier vise à réviser le plan de secteur”, indique Raphaël, directeur de l’asbl Revolht. “Dans cette décision, le ministre demande à un bureau d’études d’étudier les différents choix possibles qui s’offrent au projet de Boucle du Hainaut, à savoir l’aérien, le souterrain ou un mixte de ces deux alternatives. Ces éléments auraient cependant dû se trouver dans le projet initial d’Elia qui n’envisageait que l’aérien. Cela met donc en évidence l’incomplétude du projet initial.”

Par ce recours, l’asbl Revolht veut mettre en évidence une situation pour le moins cocasse. La Région wallonne laisse en effet la porte ouverte à un enfouissement de la ligne. Elia n’avait cependant pas mis en avant cette éventualité lors du dépôt de projet. Aucun tracé n’existe donc pour le déploiement d’une éventuelle ligne en courant continu souterraine. Malgré cela, un bureau d’études doit se charger de faire ressortir les avantages et inconvénients de toutes les options sans véritablement avoir toutes les données à sa disposition.

”Nous ne nous attaquons pas au tracé d’Elia tant ce dernier est encore provisoire à ce stade. Ce qui nous préoccupe, c’est l’incomplétude du dossier de base. La Région wallonne ouvre la porte à un enfouissement de la ligne alors qu’Elia n’envisageait qu’une ligne aérienne lors du dépôt de projet. Le dossier est donc incomplet. Malgré cela, la Région lance une étude d’incidences alors que l’on ignore l’alternative (aérienne ou souterraine) qui va être retenue. Le Gouvernement wallon aurait dû prendre cette décision mais ne l’a pas fait. La situation est donc assez curieuse puisque personne ne connaît le tracé d’une éventuelle ligne enfouie alors que l’étude d’incidences doit en évaluer les avantages et inconvénients”, précise Maître Schneider, avocat en charge du recours auprès du Conseil d’État.

Un recours auprès de la Commission Européenne

Le recours n’étant pas suspensif, les démarches d’Elia vont pouvoir se poursuivre avant le retour du Conseil d’État. Le deuxième recours est quant à lui tout autre. Il interpelle en effet la Commission Européenne en remettant en cause le système législatif belge. “Un rapport datant de 2018 de la Commission Européenne faisait état de la possibilité d’enfouissement des lignes de courant continu dans le sol. Cela permettait d’éviter les nuisances en termes de biodiversité, de santé, etc qu’entraînent les lignes aériennes. En déposant un recours à la Commission Européenne, nous l’alertons ainsi de la situation de la Wallonie face au dossier de Boucle du Hainaut. Le principe de précaution voudra alors qu’au vu des risques pour la santé la biodiversité, la dévaluation de l’immobilier, etc, on ne prenne pas le risque de mettre en place une ligne en courant alternatif aérienne”, explique Maître Balate, avocat en charge du recours auprès de la Commission Européenne.

Concrètement, si la Boucle du Hainaut venait à voir le jour suivant le tracé proposé par Elia, en voie aérienne donc, des disparités surviendraient entre les différents pays européens. La France et l’Allemagne, notamment, ont déjà fait appel à des lignes souterraines pour la réalisation de leur projet de ligne à haute tension n’ayant donc aucun impact pour leurs habitants. Pourquoi encore envisager les anciennes méthodes en Belgique dans ce cas-ci ? “Il n’y a aucune raison que la Belgique fasse exception aux autres pays européens dans le traitement des dossiers de ligne à haute tension. C’est pourquoi nous faisons appel à la Commission Européenne pour faire respecter le pied d’égalité voulu entre tous ses membres”, ajoute Maître Balate.

D’autres actions prévues

Une phase beaucoup plus juridique est donc lancée par Revolht qui ne devrait pas avoir de retour de ses deux recours avant 2024-2025. Entre-temps, des manifestations et autres actions auront lieu pour continuer de sensibiliser les citoyens sur les impacts de la mise en place d’une ligne à haute tension aérienne en Wallonie. “Nous avons déjà dépensé entre 3 et 5 000 euros pour prendre en charge toutes nos démarches judiciaires. Nous allons donc prochainement organiser un crowdfunding et diverses actions et manifestations pour pouvoir continuer à financer notre combat”, conclut Raphaël de Revolht.

À ce stade d’avancement, les citoyens concernés par la Boucle du Hainaut subissent déjà une dévaluation de leur bien immobilier. Les prix d’achat des habitations concernées pourrait diminuer de 30 % à 50 % voire être déclarée invendable. “Nous voulons également que les gens n’étant actuellement pas concernés par le projet de Boucle du Hainaut se rendent compte que le tracé peut encore changer et donc, à terme, les impacter également. Le tracé de la ligne souterraine n’est pas encore connu. Il pourrait donc bien toucher des communes qui ne le sont pas pour l’instant”.

Pour rappel, l’asbl Revolht préconise un enfouissement de la ligne à haute tension et se bat depuis trois ans maintenant pour se faire entendre.