La manifestation contre le bracelet électronique de Paolo Falzone aura lieu ce samedi à Strépy : “Nous voulons un événement pacifique et commémoratif”

Lors des trois premières décisions du tribunal de placer Paolo Falzone, les victimes avaient pu être rassurées par l’appel du parquet de Mons qui avait ensuite été entendu par les juges. Mais, le 9 août dernier la juge d’instruction décidait de son propre chef de le placer sous bracelet électronique, estimant que le délai raisonnable d’instruction était dépassé. “Pour les centaines de victimes directes ou indirectes du drame, ce que la justice considère comme une incarcération équivaut tout de même à une libération, même s’il ne pourra pas bouger de son domicile. Il n’est pas normal qu’il puisse vivre sa vie presque normalement chez lui, recevoir autant de monde qu’il veut ou passe des fêtes en famille alors que nous ne pouvons plus le faire avec les proches que nous avons perdus le 20 mars 2022.”

Rendez-vous rue Léopold Aubry

Ce samedi, le rendez-vous est pris pour tous ceux qui voudront participer à la marche aux alentours de 14h/14h30, rue Léopold Aubry, à l’endroit même où la voiture de Paolo Falzone a été retrouvée. Les manifestants rejoindront alors doucement la stèle érigée en l’honneur des victimes du drame en passant par la rue de Nivelles et la rue des Canadiens, retraçant ainsi, en partie et à l’envers, le tracé des gilles, des musiciens et de leurs suiveurs ce jour-là. Un lâcher de six grands ballons est prévu à chaque endroit où les victimes ont été retrouvées et une centaine d’autres, plus petits, seront aussi lâchés à la stèle, symbolisant les autres personnes touchées directement ou indirectement ce jour-là.

Les organisateurs tablent sur au minimum 200 personnes mais vu l’émotion encore palpable dans la région, il se pourrait qu’il y en ait beaucoup plus. “Notre démarche est pacifique, nous ne voulons pas de violence ni de débordement. Le 20 mars 2022, les faits ont été assez violents ainsi. Il est important que tous les manifestants qui se joindront à nous samedi en soient conscients. Ce que nous voulons, c’est un événement pacifique et commémoratif.”

guillement La manifestation sera encadrée par la police mais aussi par des stewards de la RAAL

Cet événement, le premier organisé de façon publique par l’association après un recueillement le 20 mars dernier et un autre, le matin du dimanche du dernier Carnaval de Strépy-Bracquegnies, ne sera pas sans suite. “Nous avons d’autres idées pour manifester notre mécontentement par rapport à la situation mais il ne s’agira pas forcément à chaque fois d’une marche manifestante.”

Les organisateurs ont reçu ce mardi toutes les autorisations communales nécessaires pour la tenue de cet événement. “Nous serons donc encadrés par des policiers bien entendu mais aussi par des stewards de la RAAL, collègues de mon frère, qui aideront les forces de l’ordre à canaliser la foule.”

Les personnes qui désirent participer à cette manifestation sont invitées à revêtir symboliquement un T-shirt blanc.