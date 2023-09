Le magasin Baya Sport à La Louvière ferme ses portes après plus de 20 ans d'existence: “La désertification du centre-ville et la crise sont en cause”

Installé depuis Plus de 20 ans dans le centre-ville louviérois dont il fait partie, plus que jamais, des meubles, le magasin Baya Sport fermera ses portes dès la fin du mois de septembre. La raison de cette fermeture est à aller chercher dans les différentes crises que nous connaissons actuellement depuis plusieurs années mais aussi dans des raisons plus pragmatiques. “Il y a de moins en moins de clients en ville et donc, de moins en moins de ventes”, regrette Jean Kazantzis, gérant de Baya Sport. “On est victime à la fois de la crise du covid qui a précipité les clients vers les sites Internet pour faire leurs achats, habitude qu’ils n’ont pas tous perdue, mais aussi de la désertification du centre-ville. De plus, le centre-ville est de moins en moins bien fréquenté et les gens ne s’y sentent plus en sécurité, même en journée. Ils préfèrent donc aller faire leurs achats en grande surface ou sur le net.”