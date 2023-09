Le Roeulx : le conseil communal se solde sur un nouveau dépôt de plainte du conseiller communal Gregory Lucas, “c’est un menteur et un tricheur”

Les quelques citoyens qui ont assisté au conseil communal de ce lundi au Roeulx ont à nouveau été témoin d’une altercation verbale entre l’opposition et la majorité. C’est l’installation d’une statue en hommage à Feuillien qui a une nouvelle fois mis le feu aux poudres. “Un projet d’installation d’une statue de Feuillien à la place de la Chapelle avait déjà fait l’objet d’un projet de la confrérie qui n’a finalement jamais abouti. Dans le cadre de notre rénovation urbaine, les services de la Ville ont eu écho de ce projet qu’ils jugeaient bon de mettre en place afin de mettre à l’honneur le fondateur de la Ville du Roeulx. Gregory Lucas s’est cependant imaginé toute une série de choses qui n’avaient absolument rien à voir avec la réalité. C’est un menteur et tricheur qui s’imagine n’importe quoi. Une plainte avait alors été déposée au ministre Collignon (PS) qui nous donne finalement raison”, confie Benoît Friart, bourgmestre du Roeulx. (IC)

Le conseiller admet mais…

Avec du recul, Gregory Lucas, conseiller communal d’opposition (Alternative), admet qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts au niveau judiciaire. Il n’en démord cependant pas en rapportant qu’au niveau éthique, il y a bel et bien un conflit d’intérêts. Le ton est alors monté entre les deux hommes jugeant qu’ils étaient l’un et l’autre des menteurs. Pour appuyer son propos, le bourgmestre a alors rappelé qu’une enquête était en cours concernant des demandes de permis d’urbanisme du conseiller pour occuper des parcelles de terres agricoles. La Ville est alors opposée au conseiller communal qui aurait cassé un bail avec un fermier pour ensuite en signer un nouveau une fois le permis octroyé.

”La Ville a déposé plainte contre moi dans un dossier remontant de 2007-2008. Je n’étais alors même pas encore conseiller communal. J’avais, à l’époque, demandé un permis d’urbanisme pour pouvoir entreprendre des activités agricoles. J’y cultive des courgettes et d’autres légumes ainsi que des œufs comme activité complémentaire. Je n’y consacre pas énormément de temps en raison de ma vie de famille assez chronophage mais cela n’empêche que cette activité est bel et bien existante. J’ai déjà eu des contrôles et je paye des taxes pour cela. La Ville ne se base que sur un retour de la Région wallonne pour affirmer que je ne suis pas agriculteur. Cela s’explique par le fait que, pour une si petite activité, il n’est pas nécessaire d’être déclaré. Je suis donc totalement en droit. La plainte de la Ville n’est uniquement le résultat d’une petite vengeance personnelle du collège à mon encontre”, explique Gregory Lucas.

Une enquête en cours depuis 2 ans

En mettant cette histoire devant l’assemblée du conseil communal, Gregory Lucas estime qu’il y a une violation du secret professionnel et de sa vie privée. Une plainte va donc être déposée à l’encontre de Benoît Friart pour les raisons précitées. Une affaire loin d’être privée selon le maïeur qui ne craint aucune plainte. “Quand le conseiller communal, Gregory Lucas, porte plainte contre la Ville ou un des membres du collège communal, il mobilise toute la presse pour en faire écho mais dans le cas contraire, cela ne lui plaît pas. Il n’y a d’ailleurs rien de privé puisque l’affaire est publique et peut donc être consultée par ceux qui le souhaitent”, rapporte Benoît Friart qui a une version tout autre de cette histoire.

”Gregory Lucas avait fait deux demandes de permis pour travailler dans une petite ferme à Gottignies. Ces demandes avaient été refusées puisqu’il faut être fermier pour pouvoir y prétendre, ce qu’il n’est pas. Deux hectares de ce terrain étaient alors loués à un fermier qui pouvait y développer ses activités. Suite à ses demandes de permis, il a cependant résilié le bail pour se lancer en tant qu’agriculteur de légumes. Sa demande a alors été acceptée. Dans la foulée, un nouveau bail a été signé entre le fermier et le conseiller. Ce dernier n’a donc jamais cultivé le moindre légume. Si nous l’avons appris, c’est d’ailleurs grâce à lui puisque, au lieu de nous transmettre la résiliation de bail, il nous avait transmis le nouveau bail signé avec le fermier. Il s’est donc en quelque sorte dénoncé lui-même d’où la plainte de la Ville”, conclut Benoît Friart.

L’affaire est en cours depuis deux ans maintenant. La justice se chargera bien évidemment de faire toute la lumière sur celle-ci. En attendant, une nouvelle affaire opposant Grégory Lucas à l’un des membres du collège communal va débuter avec le dépôt de plainte pour violation du secret professionnel et de la vie privée. Une de plus diront certains dont les quelques querelles du conseil communal n’étonnent plus.