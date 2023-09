Marie, de La Louvière, voit son fils sombrer dans la drogue : “il est devenu invivable”

Elle s’est constituée partie civile contre son fils, Emmanuel. Le quinquagénaire est poursuivi pour harcèlement, menaces, outrages… Le tout en état de récidive, car la cour d’appel l’a condamné à trois ans de prison, en juin 2017. Emmanuel ne s’est pas présenté à l’audience, ce qui n’étonne plus sa maman.

Elle n’en peut plus

“Mon fils, je l’ai beaucoup aidé vous savez, mais il est tombé dans la drogue. Il la mélange avec de la méthadone et il devient fou. Il habite à cinquante mètres de chez moi, c’est invivable. Je n’en peux plus”, confie Marie.

Elle a envoyé son fils en cure de désintoxication, à quinze reprises, mais Emmanuel a rapidement quitté l’hôpital, préférant fréquenter les mauvais garçons de Morlanwelz. “Il ne s’en sortira jamais, il est trop loin”, pleure Marie. La semaine dernière encore, Emmanuel est venu lui réclamer de l’argent. Elle refuse, il tape sur les portes. Ensuite, il frappe sa maman et lui prend ses sous.

Le substitut du procureur n’est pas étonné de ce témoignage, après avoir étudié le dossier répressif. “Entre avril et décembre 2022, la police est intervenue à une dizaine de reprises. Les voisins ont peur des représailles s’ils répondent aux questions des policiers. D’autres l’ont entendu menacer de foutre le feu dans la maison de sa maman. Il lui fait vivre un véritable enfer”, raconte Damien Verheyen.

29 condamnations

Ce dernier réclame une peine de quatre ans de prison ferme contre celui qui a été condamné à vingt-neuf reprises. Il demande d’ajouter une peine de deux mois pour les outrages envers les forces de l’ordre, qu’Emmanuel qualifie de “cons”.

Marie n’a plus assez de larmes pour pleurer. “C’était pourtant un très bon mécanicien, pas méchant. La drogue l’a rendu fou et agressif. Cela me fait très mal, très très mal”, dit-elle avant de quitter le prétoire en tenant le bras d’une amie.

Le tribunal ne pourra pas prononcer une mesure d‘éloignement car le prévenu était absent. Il ne peut donc pas marquer son accord dans le cadre d’une probation. Le parquet avisera la police locale de la situation, afin de protéger Marie des coups de son fils.

Jugement le 18 septembre.