Plus de 1 100 nouveaux points lumineux LED d'ici 2024 : la Ville de Binche continue son opération de sécurisation de ses quartiers

Ces changements permettent à la Ville de Binche de réaliser des économies importantes. “En effet les ampoules LED sont incroyablement économes en énergie, réduisant ainsi la consommation électrique de l’éclairage public. Elles durent aussi beaucoup plus longtemps que les ampoules traditionnelles, ce qui signifie moins de maintenance.”

En plus des économies réalisées, les avantages de ce remplacement sont à chercher aussi du côté de la sécurité. “En termes de sécurité publique, c’est évidemment très important d’avoir des rues bien éclairées. Les LED offrent ainsi une lumière plus brillante et uniforme, améliorant ainsi la sécurité dans nos rues la nuit. Cela rend nos quartiers plus sûrs pour tous.”

Un geste pour la planète aussi

L’objectif, d'ici 2029, est de remplacer toutes les ampoules obsolètes. “ORES nous aide à sélectionner les points les plus sensibles, ceux qui consomment le plus et chaque année, on en remplace 10 % de façon à ce que le plan soit respecté”, explique Kevin Van Houter, échevin de l’Énergie et du Développement durable. “Il s’agit donc à la fois d’un geste qui fait du bien aux finances communales mais aussi à la planète.”