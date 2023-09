Au volant de sa voiture, elle heurte sa rivale à La Louvière et écope de six mois de prison

Une dispute éclate entre les deux femmes. “Elle m’a poussée dans les escaliers. Je suis repartie dans mon auto et elle s’est placée devant moi. Elle s’est accrochée à ma voiture. Je voulais seulement lui faire peur”, avait raconté la prévenue au tribunal, en juin dernier.

Deux lectures

La rivale avait été blessée. “Les blessures sont liées à son attitude, à savoir qu’elle s’est jetée volontairement sur la voiture de ma cliente. Sans le comportement inadéquat de l‘autre femme, rien ne se serait passé. Elle a eu une réaction instinctive, et non réfléchie”, avait plaidé Me Mayence, pour la défense.

Le parquet avait une autre lecture du dossier, renvoyant la jeune femme devant le tribunal pour répondre d’une tentative de meurtre, et non pour une tentative d’assassinat puisque la circonstance aggravante de préméditation avait été écartée par la chambre du conseil.

Scène filmée

Le substitut du procureur avait mis en évidence, dans son réquistoire, les images enregistrées par les caméras urbaines. La scène dure plus d’une minute. “Quand elle voit sa rivale sortir, elle fait marche arrière, enclenche la marche avant vers sa rivale. Elle accélère, la victime s’écarte et se blesse au genou. Les témoins confirment qu’elle a fait des manœuvres pour décrocher la victime, et qu’elle a ensuite foncé vers la victime, qui se trouvait sur le trottoir”.

Le tribunal a estimé, après plusieurs semaines de réflexion, que la tentative de meurtre n’était pas établie. Par contre, la prévenue est coupable de coups et de menaces par gestes. Elle écope d’une peine de six mois et d’une amende de 50 euros, assorties d’un sursis.