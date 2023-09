Intempéries du 25 août : la Ville de La Louvière va introduire une demande auprès du Service Régional des Calamités

Le 25 août dernier, des trombes d’eau tombaient sur la région du Centre et plus particulièrement sur La Louvière. Plusieurs rues se sont ainsi retrouvées complètement inondées et de nombreux citoyens se sont retrouvés les pieds dans l’eau. Devant ce phénomène exceptionnel, la Ville de La Louvière introduira, dans le délai légal de 21 jours, une demande de reconnaissance de l’événement comme calamité publique auprès du Service Régional des Calamités. “L’administration régionale va alors étudier le caractère exceptionnel de l’événement en utilisant des critères et des grilles d’analyse spécifiques pour chaque type de phénomène” a communiqué la Ville. “Si les critères sont atteints, l’événement sera reconnu comme calamité publique. Si vos biens endommagés se situent dans le périmètre géographique de cette reconnaissance, vous pourrez introduire une demande d’aide à la réparation.”