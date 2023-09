Le guide communal d’urbanisme d’Ecaussinnes approuvé par la Région Wallonne : “son objectif principal est de préserver la ruralité de la commune”

L’existence de ce guide rendra de nombreux services à la commune. “De plus en plus, Écaussinnes subit la pression immobilière de la région Bruxelloise et beaucoup de nouveaux habitants veulent s’installer sur notre territoire. Ce guide est aussi un outil de protection contre les promoteurs immobiliers qui voudraient construire des lotissements hors-norme.”

Simplification

Ce guide aura aussi pour vocation de simplifier les démarches administratives. “Il n’y a pas beaucoup de communes qui en possède un mais celles qui sont dans le cas bénéficient de plus de libertés pour prendre des décisions. Ce alors que beaucoup de projets demandent des autorisations régionales, nous aurons plus de pouvoir pour accepter ou refuser des projets.”

Le petit patrimoine, celui qui n’est pas protégé, le sera par ce guide. “La pierre bleue par exemple ou tout élément architectural caractéristique de la région seront mieux protégés grâce à ce guide.”

Des dérogations au guide seront possibles mais soumises à plus de recherches et autres enquêtes publiques ou de voisinage.

L’approbation de ce guide communal d’urbanisme permet son application immédiate pour les nouveaux projets qui seront présentés, pas pour les demandes introduites auparavant.