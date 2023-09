Le Roeulx : la Grisette Blanche bio de la brasserie Saint-Feuillien doublement médaillée d’or au concours de la Province du Hainaut

La députée Fabienne Devilers (MR) était donc de passage au Roeulx ce mardi pour remettre les deux médailles d’or obtenues par la Grisette Blanche bio de la Brasserie Saint-Feuillien lors des concours de la Province du Hainaut. “Je suis très fière de pouvoir remettre ces deux prix à la Brasserie Saint-Feuillien. Je félicite vraiment la brasserie qui s’illustre doublement grâce à sa Grisette Blanche bio”, indique Fabienne Devilers.

Le concours de la Province du Hainaut qui permet aux brasseurs participants d’améliorer leur notoriété, de faire reconnaître la qualité de leur production, de rencontrer des pairs mais aussi de promouvoir un savoir-faire local plus qu’apprécié. Une récompense qui a évidemment de quoi ravir les équipes de la Brasserie. “Nous sommes ravis d’avoir pu obtenir ces deux récompenses qui ne peuvent être que bénéfiques pour booster nos ventes. C’est le travail de toutes les équipes de la brasserie qui nous a permis de nous illustrer. Je tiens donc à les remercier tout particulièrement”, déclare Benoît Friart après l’obtention de cette double récompense.

La Grisette Blanche bio qui n’a désormais plus à prouver sa qualité. En 2016 déjà, elle se voyait récompensée au World Beer Award avant d’être doublement récompensée aux concours de la Province du Hainaut. Ces derniers qui gagnent également en notoriété au fil des éditions. Alors que seuls des candidats du Hainaut et de la Province de Liège s’illustraient au concours interprovincial, celle de Namur pourrait désormais les rejoindre et, par la même occasion, mettre en avant son savoir-faire.