31 degrés annoncés dimanche sur Besonrieux, les gilles vont souffrir mais ont l’habitude : “on est chaud boulette dans tous les sens du terme”

La canicule qui touche nos contrées ces derniers jours n’épargnera pas le petit village de Besonrieux, dans l’entité de La Louvière. Or, ce dimanche débute le Carnaval de Besonrieux. Un événement folklorique tardif dans la saison et attendu de tous qui se déroulera donc sous un soleil de plomb. “Dans la société, tout le monde est chaud boulette et ce dans tous les sens du terme”, s’exclame André Totté, ancien président de la société des Bons Vivants durant une vingtaine d’années. “Ce type de météo arrive environ tous les trois ou quatre ans. Cela est certainement contraignant mais on doit faire avec. En plus, on a l’habitude, on sait comment gérer les fortes chaleurs. Même s’il faut bien avouer qu’avoir 31 degrés en septembre, c’est vrai que ce n’est pas commun.”