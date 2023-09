Après 15 ans en tant que puéricultrice, elle ouvre un magasin de bonbons à La Hestre : “j’avais besoin de changer de vie”

Aujourd’hui, Virginie voit encore beaucoup d’enfants dans son nouveau métier mais le contexte est différent. “Je rencontre aussi énormément d’adultes qui sont nostalgiques de l’époque où ils étaient enfants. Moi-même, je n’ai que de bons souvenirs lorsque je pense à mon enfance et ces moments où je me rendais après l’école dans mon magasin de bonbons préféré avec mes quelques petites pièces pour acheter des bonbons… Pas mal de mes clients m’ont fait part de leur nostalgie lorsqu’ils ont visité ma boutique.”

Des tas de bonbons

Il faut dire qu’en plus des bonbons classiques en vrac, on peut aussi retrouver toute une gamme de bonbons venus tout droit des années 80 et 90. “Je suis à l’écoute de mes clients et je peux m’adapter à la plupart de leurs demandes. j’ai par exemple une dame qui m’a demandé des “sabots”. Je n’avais aucune idée de ce que c’était mais je suis parvenue à en trouver et ils sont donc désormais disponibles. Au fil des semaines et des saisons, je m’adapterai en fonction des demandes. Je suis d’ailleurs déjà en train de préparer… Halloween. Je propose aussi de la barbe-à-papa dans trois goûts différents et je compte peut-être proposer des glaces italiennes en été.”

Démarrer un commerce comme celui-là dans cette période incertaine de crise, il fallait oser… “C’est un risque oui mais un risque calculé. Car le magasin est attenant à mon habitation, je ne paie donc pas de loyer supplémentaire. Et puis, l’investissement n’est pas énorme pour un magasin comme le mien. On verra bien pour la suite mais jusqu’ici, les clients sont au rendez-vous. De toute façon qui ne tente rien n’a rien.”

Une belle philosophie que vous pouvez soutenir en vous rendant à la boutique Boule de Gomme, rue Ferrer 119 juste devant l’école Saint-Joseph.