Un premier brainstorming entre élus diffusé en direct à Braine-le-Comte permettant aux citoyens de prendre part aux débats

Comme base de travail, le Comité stratégique a choisi de partir du slogan de la Ville de Braine-le-Comte, Une Ville en Vie, et de l’utiliser comme fil rouge des réflexions. En outre, une analyse approfondie du territoire et de ses réseaux d’acteurs a également permis au Comité de faire émerger les atouts majeurs de l’entité. “Il était impensable, face aux défis mondiaux que nous connaissons, de ne pas combiner ces éléments avec des référents internationalement reconnus permettant de faire entrer la réflexion dans une dimension universelle”, indique la Ville de Braine-le-Comte.

Un premier brainstorming entre élus diffusé en direct

Concrètement, l’initiative, qui se veut originale, innovante et avant-gardiste dans le milieu des pouvoirs publics locaux, permettra aux conseillers communaux d’impulser cette grande démarche stratégique lors d’un premier brainstorming diffusé en direct sur le site web, la page Facebook et la chaîne YouTube de la Ville. Afin d’animer l’opération et de renforcer son caractère académique, des membres du Centre de Recherche sur la Ville, le Territoire et le Milieu rural de l’ULiège seront chargés de la modération de la séance via des techniques de réflexion collective.

Pour des raisons pratiques, il ne sera pas possible pour les citoyens d’assister physiquement à la réunion de ce lundi 11 septembre. Toutefois, ils sont également invités à participer durant la séance en envoyant des commentaires sous les retransmissions en direct ou par e-mail via participationcitoyenne@7090.be. Leurs idées ou remarques en lien avec la démarche seront alors partagées avec les Conseillers communaux pour enrichir les discussions. “Les citoyens non numérisés souhaitant assister en direct à la retransmission de la réunion sont invités à se faire connaître auprès de la Cellule Participation citoyenne avant le vendredi 8 septembre à midi afin qu’une solution puisse leur être proposée”, ajoute la Ville de Braine-le-Comte.

Pour penser une Ville en Vie, tout ce petit monde tentera de combiner les 4 socles du slogan, qui correspondent aussi aux départements qui classent les services communaux afin de remplir au mieux les missions de service public de la Ville. Les référents partagés déterminés à la suite d’une analyse de toutes les démarches de consultation citoyenne réalisées ces dix dernières années seront également pris en compte tout comme les 17 Objectifs du Développement durable reconnus internationalement. Sur cette base, place aux premières réflexions stratégiques !

Et après ?

”Pour construire les grands axes stratégiques de demain, pas de consultation citoyenne à grande échelle au programme mais plutôt une consultation par réseaux d’acteurs, en commençant par ceux les plus proches de l’administration pour s’étendre vers les réseaux plus éloignés. De cette manière, tous les acteurs de l’entité seront, à un moment donné, consultés là où ils sont le plus impliqués dans la vie de leur Ville. Chaque étape de ce grand projet stratégique sera bien évidemment partagée avec l’ensemble des citoyens brainois via notre site web et notre brochure communale pour que notre Ville de demain soit une Ville que nous souhaitons toutes et tous promouvoir”, conclut la Ville de Braine-le-Comte.