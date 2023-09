Coup de gueule des directeurs de l’enseignement libre binchois concernant la sécurité aux abords des écoles : “on aurait apprécié être concertés”

Pourtant, selon François Gomrée, la sécurité sur la voie publique devant son école est loin d’être assurée. “Lors des sorties et entrée en classe, nous avons une bénévole qui s’occupe du passage pour piéton et il n’est pas rare qu’elle constate des véhicules qui ne roulent pas à une vitesse adaptée. Les gens sont soit pressés d’aller à la gare pour ne pas manquer leur train ou coupent par l’Avenue de Burlet pour ne pas être bloqués par le feu rouge de l’avenue Wanderpepen. Et durant la journée, cette rue, c’est presque une autoroute… L’utilité de ce marquage au sol était selon moi claire pour cette rue.”

Pas de concertation

Des propos confirmés par Laurent Lerminieau, directeur de l’école spéciale Clerfayt à Waudrez. “Nos relations avec la ville sont bonnes et doivent le rester mais nous aurons apprécié être concernés dans les décisions prises “estiment les deux directeurs. “Nous ne contestons absolument pas le fait que les écoles qui ont été sélectionnées pour ces nouveaux revêtements en aient besoin. Mais au moins, qu’on nous explique pour quelles raisons nos établissements n’ont pas été pris en considération.”

guillement Il a fallu faire des choix

Ce marquage au sol, en test depuis plusieurs mois sur la rue de Merbes, en face du Collège, qui dépend donc de l’enseignement… libre, a fait ses preuves aux yeux des autorités communales qui ont décidé d’étendre l’action grâce à un budget de la Région Wallonne. “Il y a bien plus d’implantations scolaires que les huit sélectionnées mais il a fallu faire un choix”, concédait Kevin Van Houter, échevin de l’Enseignement que nous n’avons pas su faire réagir par rapport à la situation précise de l’Institut du sacré Cœur mais qui avait donné des bribes d’explication des critères de sélection en conférence de presse lundi dernier. “Il y avait plusieurs critères dont celui géographique sans que tout soit concentré sur un seul village. Nous avons également pris en compte les rues où les trottoirs étaient plus étroits. Les écoles naturellement protégées, situées au bout d’une place ou dans un cul-de-sac, moins fréquentées, ont été écartées. Les rues bénéficiant d’un plus large trottoir également.”