La fête de la Peluche célébrée par la zone de police de Mariemont : "en quatre mois, nous avons distribué une vingtaine de doudous en intervention"

Concrètement, Chaque véhicule d’intérvéntion a été équipé d’un stock suffisant dé péluches. "Ceux-ci sont offerts par nos collègues quand ceux-ci le jugént nécessaire. D’autres sérvicés spécialisés, tels que le Service d’Assistance Policière aux Victimes ou la section « jeunesse » de notre service d’énquêtes et recherches, disposent également d’une réserve de peluches en cas de besoin."

En quatre mois, c’est un peu plus d’une vingtaine de peluches qui ont déjà pu être distribuées. "J'ai pu distribuer un doudou à la suite d’un accident de la circulation où des enfants étaient passagers du véhicule. Cela a permis d'apporter du réconfort à ces enfants qui vivaient un moment stressant" nous confie un intervenant. "Lors d’une intervention pour un différend familial, j'ai offert une peluche à la petite fille de la famille qui était très inquiète à l’idée de revenir dans notre véhicule de service et en nos locaux. Le doudou l’a rassuré et consolé également."

Depuis quatre mois

Le projet a officiellement vu le jour le 1er mai 2023, après une récolte organisée en interne. "Tout policier a un jour ou l'autre dans sa carrière été confronté à la détresse d'un enfant : un brutal accident de la route qui choque, une situation familiale qui effraie, l'arrestation d'un parent qui intimide, une audition qui s'avère délicate. Ces moments concrets sont autant d'exemples de situations stressantes pour un enfant qui se retrouve face à l'intervention de nos services. Raison pour laquelle l'initiative "Les doudous de Mariemont" prend tout son sens."

Un doudou, pour un enfant peut faire la différence. "Les parents et grands-parents le savent, notre âme d'enfant s'en souvient aussi forcément, quoi de plus réconfortant qu'un doudou pour apaiser les peines et les chagrins ? Le toucher, en l'occurrence celui d'un animal en peluche, a un impact sur la santé mentale, selon les chercheurs, et plus particulièrement en ce qui concerne l'apaisement des angoisses existentielles."