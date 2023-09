L’institut de promotion sociale Plus Oultre à Binche fait sa rentrée avec plusieurs nouvelles formations dont celle de technicien en programmation

Celle de technicien en programmation par exemple, permettra à ceux qui la suivront de se positionner au coeur de la révolution technologique. “Apprenez à coder, à créer des applications, à résoudre des problèmes complexes et à donner vie à vos idées numériques.”

Toujours en informatique, l’ISPO propose aussi à ses étudiants de développer leurs capacités dans ce domaine. “Dans le monde moderne, la maîtrise de l’informatique est essentielle. Des cours variés, de l’informatique Appliquée à l’image numérique à l’informatique au quotidien, vous permettront de naviguer habilement dans l’univers numérique et d’explorer les possibilités de l’image et de la création.”

Dans un autre domaine, alors que l’ISPO est déjà le seul institut de promotion sociale à diplômer des dentellières, l’école rajoute une section habillement et créativité à son arsenal. “Avec des options telles que habillement, vous pouvez développer vos compétences en couture, tailleur, et même en création de sacs et de chapeaux. De plus, un volet spécialisé dans la confection pour enfants de 3 à 12 ans vous permet de laisser libre cours à votre créativité.”

CEB

En plus de formations en langue, dont le français, l’ISPO propose aussi une nouvelle formation, celle permettant d’obtenir son Certificat d’Etude de Base. “Pour ceux qui souhaitent consolider leurs bases académiques, le Certificat d’Études de Base est une nouvelle offre qui permettra de jeter des fondations solides pour de futures réussites. Une chance de revisiter les concepts essentiels et de construire une base éducative stable pour les défis à venir.”

Au-delà des nouveautés captivantes, ISPO s’engage à répondre aux besoins variés de la communauté. Pour les seniors cherchant à maîtriser la technologie moderne, des cours d’informatique spécialisés sont disponibles, couvrant des sujets allant de l’utilisation de tablettes et de smartphones à la retouche photo.