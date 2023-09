Il harcèle une ado qui refuse de sortir avec lui, le grand frère intervient de manière musclée dans un parc à La Louvière

Le 11 juin 2021, Céline rentre en pleurs à la maison, elle n’en peut plus de Jean qui la harcèle. Théo décide d’aller trouver Jean. Il se rend vers l’école et croise Jean dans un parc. Plus de deux ans plus tard, il doit répondre de coups prémédités devant le tribunal correctionnel.

“Je conteste la préméditation. Je ne suis pas allé le trouver pour lui porter des coups. L’élément déclencheur fut quand il a sorti un couteau et qu’il m’a menacé”, raconte Théo.

Une mesure de faveur

Plus fort physiquement que son adversaire, Théo lui a mis des claques et des coups de poing et de pied. L’histoire aurait pu en rester là, mais la police a décidé de convoquer Théo, à la suite du dépôt de plainte. Théo ne s’est jamais présenté à la police et il a fait l’objet d’une procédure de signalement.

“Il n’a pas voulu collaborer à l’enquête, donnant l’impression qu’il minimise les faits. Je ne m’oppose pas à une mesure de faveur, mais j’estime que cette comparution devant le tribunal lui aura servi de leçon”, raconte le substitut du procureur.

Cette mesure de faveur est plaidée par la défense. “Il a compris que rien ne justifie autant de violence”, plaide son avocate. Théo n’a aucun antécédent judiciaire et il suit actuellement une formation, afin de trouver un emploi.

Jugement le 2 octobre.