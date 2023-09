Une charte pour sensibiliser les commerçants louviérois à l’accueil des personnes en situation de handicap

Car beaucoup de handicaps ne sont pas visibles. “Lorsqu’on pense une personne en situation de handicap, on pense de suite à une personne en chaise roulante. Pourtant, cette catégorie ne représente que 2 % des personnes en situation de handicap. L’idée est d’améliorer l’accueil dans tous les commerçants mais aussi dans tous les lieux publics. Selon moi, il s’agit d’une action win-win car les personnes en situation de handicap seront mieux accueillies et les commerçants qui signeront cette charte auront potentiellement plus de clients.”

En collaboration avec la Ville

Pour la Ville, qui soutient évidemment l’action, il était important de sensibiliser les commerçants à la situation des personnes en situation de handicap. “Avec le conseil consultatif de la personne en situation de handicap, on espère pouvoir, par la charte, voir ce qui peut être aménagé dans les commerces pour améliorer leur accueil et ce à moindre coût”, explique Noémie Nanni, échevine de la Participation Citoyenne.

Du côté des stewards urbains qui ont également été sensibilisés à la cause, l’optimisme était de guise. “Je pense que ça peut aider à un meilleur accueil des personnes en situation de handicap”, estime Fabio Valiente. “Mais selon moi, le vivre-ensemble devrait faire partie des bases de l’éducation. Cela dit je pense que les commerçants seront sensibles à cette cause et feront les aménagements nécessaires pour que tout se passe bien.”