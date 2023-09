Il a fait chaud à Binche ce week-end pour les Fêtes de Septembre mais aucun incident majeur n'est à déplorer

Cette année, une fois de plus, "el bon dieu astou Binchois" vu la météo caniculaire qui s'est abattue sur la Belgique ce week-end. "Nous n'avons pas recensé d'incident relatif à la chaleur", nous rassure cependant Laurent Raspe, chef de Corps de la zone Binche-Anderlues-Lermes.

Pas non plus d'incident majeur à signaler durant les trois jours de festivité qui ont rameuté un nombre impressionnant de personnes en ville. C'est surtout samedi, lors du concert du groupe mythique des années 80 Emile et Images que l'événement a montré toute sa popularité. "Il nous est cela dit impossible de donner une estimation du nombre de personnes présentes car il y avait beaucoup de stands et de tentes sur la place mais cela se comptes en milliers."

Au niveau des services d'ordre qui ont oeuvré tout le week-end au maintien de la sécurité en ville, il n' y a pas eu de gros souci. "Nous déplorons quelques arrestations administratives et judiciaires mais rien d'exceptionnel", confirme Laurent Raspe. "Nous avons reçu quelques renforts de zones voisines mais globalement, nous avons pu gérer en interne tout le week-end, ce qui n'aurai pas été possible, ou en tout cas qui est plus facile, depuis la fusion des deux zones de police."

En plus des festivités musicales, le week-end voyait aussi l'organisation du semi-marathon de Binche, des journées du Patrimoine, toujours bien suivies par les amateurs mais aussi par une procession dimanche et une brocante aux jouets.