La première édition du Salon Aventure, pour tout ce qui touche le camping, aura lieu aux ascenseurs de Strépy-Thieu

Camping, mobil-home, vélo, tentes sur toit, les possibilités sont nombreuses quand on en a l'envie. "Depuis de nombreuses années, je suis adepte de ce genre de vacances. Pour moi il n'était pas normal de ne pas avoir de salon comme celui-là."

En tout 27 exposants se partageront le vaste espace entourant les ascenseurs. "Il y aura des concessionnaires qui vendent ou louent des mobil-home. Des commerçants qui mettent en avant les tentes de toit ou encore des personnes qui pourront faire profiter à qui le veut de leurs expériences de voyage."

Tout ne se fera pas en extérieur car une salle des ascenseurs sera aussi disponible. "On recevra aussi une série de personnes qui aident les intéressés à aménager leurs vans, à les transformer en mini camping-car. Ils pourront ainsi leur montrer toutes les nouveautés en la matière et tous les matériaux possibles. C'est un mode de vacance qui est à la mode ces dernières années et qui séduit de plus en plsu de familles. Il y aura aussi des modes inédits de vacances à savoir en bateau. Pour cela, le site de Strépy-Thieu est vraiment l'idéal."

Bar et foodtrucks seront aussi de la partie et il y aura même la possibilité de bivouaquer tout le week-end.