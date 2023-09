La solidarité s’organise à La Louvière : la Ville débloque 25 000 euros pour venir en aide aux sinistrés marocains

Dès ce mardi 12 septembre, le drapeau marocain sera hissé sur l’Hôtel de Ville et un registre de condoléances sera ouvert, dès 14 heures, dans le hall de la Cité administrative de La Louvière.

En outre, La Louvière débloquera 25 000 euros pour venir en aide au peuple marocain. D’autres actions pourront se mettre en place en fonction de l’évolution des besoins sur le terrain.

Un drame humain

Touché par le drame qui a touché son pays d’origine, Malik Bensalem, président des jeunes socialistes de La Louvière, a quant à lui lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux. “Lorsqu’on a appris ce qu’il s’était passé, cela a été un choc pour nous”, nous explique le jeune homme. “Je suis moi-même d’origine marocaine de par mon père et j’ai encore de la famille qui vit là-bas. Tout le week-end, on a été en contact avec eux et par bonheur, personne de mon entourage n’a été touché directement par le drame.”

Cela dit, la situation reste grave et on dénombre pas loin de 2 500 morts dans la région de Marrakech. “Une fois que j’ai été rassuré par l’état de ma famille, je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans rien faire ici en Belgique et j’ai décidé de lancer un appel aux dons. Ce dont ils ont besoin pour le moment ce sont des couvertures et des tentes. Nous relayons également les dons en argent vers la Croix Rouge. Mais les gens qui veulent aider le Maroc à se relever de cette tragédie nationale et qui y avaient prévu des vacances ne doivent surtout pas les annuler, surtout si leur lieu de villégiature ne se trouve pas dans la région sinistrée. Le Maroc est un pays qui vit principalement de ses rentrées liées au tourisme. L’en priver constituerait un nouveau coup dur pour le pays.”

De son côté, la Croix Rouge informe qu’il y a actuellement surtout un besoin d’aide financière, afin de soutenir les organisations humanitaires locales. Pour faire un don via le compte de La Croix Rouge : BE72 0000 0000 1616 avec la communication “2598Maroc”.