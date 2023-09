Politique de logement à La Louvière : “Nous voulons que la Ville stoppe les investissements dans de nouveaux logements sociaux”

C’est la rentrée politique prochainement à La Louvière et si on sait déjà que les débats du prochain conseil communal tourneront en partie au moins autour du nouveau stade, le MR a sorti quelques cartouches ce lundi en conférence de presse. La principale concerne la politique de logement de la Ville qui pourrait, selon Olivier Destrebecq, améliorer… le budget communal. “Ce dernier est de plus en plus précaire et il faut trouver des solutions pour l’augmenter”, a expliqué le conseiller communal. “Une des solutions possibles serait de diminuer les investissements dans des nouveaux logements sociaux. Non pas qu’ils n’aient pas leur utilité pour les personnes qui éprouvent des difficultés financières importantes mais le fait de construire des habitations sociales n’attire pas des personnes qui auraient les moyens, par leurs revenus plus importants, de faire remonter le budget communal. La Louvière a la chance de se trouver à un endroit intéressant en termes de mobilité, non loin de la capitale ou de la France et avec un important réseau ferroviaire et autoroutier à disposition.”