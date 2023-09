Deux anciens employés de grande surface ouvrent une boulangerie à La Louvière

Cela a tellement bien pris qu’un an après l’ouverture du premier “Coin gourmand”, une deuxième succursale vient de voir le jour au 16 de la place Maugrétout. “Avoir un magasin en centre-ville va nous permettre de développer encore plus notre activité et d’améliorer l’offre pour les clients. Par exemple, on apprécie particulièrement les baklavas et autres pâtisseries orientales. Dans un village, oui, on en a mais le fait d’être en centre-ville va nous permettre d’agrandir la gamme.”

Car, forcément, la clientèle est différente en ville que dans un village. “À Haine-Saint-Pierre, notre clientèle se limite de fait aux gens qui résident dans le quartier tandis qu’il y a beaucoup plus de passage en ville. Des gens qui y travaillent et qui veulent acheter leurs sandwiches, des enfants ou ados qui sortent de l’école et qui veulent une petite douceur… Ce n’est pas la même approche ni le même public.”

Un risque calculé

En plus du pain, des viennoiseries et petites pâtisseries habituelles, la maison s’est spécialisée dans la fabrication de gâteaux sur place. “Mounir fabrique notamment de magnifiques et succulents bavarois à tous les parfums. Nous proposons également des gâteaux pour toutes les festivités, des pièces montées, des gâteaux d’anniversaire etc. Notre force, c’est d’être à l’écoute de nos clients.”

Alors que beaucoup de commerces fuient le centre-ville, soulignons le courage de ces entrepreneurs louviérois. “Oui, c’est un risque mais un risque calculé. On se dit même que si cela fonctionne bien, on pourra encore développer l’activité.”

Plus d’infos sur la page Facebook des boulangeries “Le Coin Gourmand”.