Effondrement karstique de la N524 à Neufvilles : les plans de réhabilitation de la voirie enfin validés

Plus de deux ans pour reboucher un trou diront certains. On ne peut pas nécessairement leur donner tord tant la rénovation de la N524 à Neufvilles se fait attendre, laissant le village véritablement coupé en deux depuis plus de deux ans maintenant. La rentrée parlementaire a été l’occasion pour la députée-bourgmestre, Jacqueline Galant (MR), d’aborder le sujet avec le ministre Henry afin de connaître les états d’avancement du dossier et confirmer le début des travaux pour 2024. Le ministre s’est d’ailleurs montré assez rassurant, de bon augure pour la suite.