La Louvière : le CRIH a pu se faire entendre par des parlementaires : “L’idéal serait d’avoir un service comme le nôtre par province”

Posant ce constat, le CRIH, épaulé par l’asbl “Les mots de Tom”, association qui lutte contre le cyber-harcèlement, a demandé aux députés commissionnaires une attention particulière sur son financement. “Nous pouvons dépendre de plusieurs services. Santé, Santé mentale, Enseignement, Jeunesse. Et ce à tous les niveaux de pouvoir. Depuis un an, nous sommes renvoyés de chez l’un à l’autre. Or, si je vais sonner à la porte de tous mes voisins qui me renvoyaient chez l’autre, à un moment donné je ne saurais plus où aller.”

Multiplier les solutions

Autre demande, celle d’installer des structures similaires un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. “Sur les 400 demandes d’aide que reçoit l’asbl sur un an, on doit en refuser la moitié car la plupart viennent d’une région que l’on ne couvre pas. L’idéal serait d’avoir une structure comme la nôtre dans chaque province mais aussi, que la pérennisation de ces structures soit assurée.”

La question de la formation des personnes se trouvant en première ligne face au harcèlement qu’il soit scolaire, sportif ou cyber, a été abordée. “Lorsqu’on suit une formation donnée par les pompiers pour apprendre à gérer un éventuel début d’incendie, on nous montre les bons gestes à effectuer pour éteindre les petits incendies mais les gros, on doit les laisser à des professionnels, des pompiers. Eh bien lutter contre le harcèlement, c’est pareil. Des personnes bien formées en première ligne, dans les écoles ou les centres PMS pourront éteindre les plus petits feux mais devraient pouvoir faire appel à des spécialistes en cas de gros incendie et ce, partout en Belgique et à proximité de chez eux.”

Les Députés François Desquennes (Les Engagés), Alice Bernard (PTB), Mourad Sahli (PS), Véronique Durenne (MR) et Laurent Heyaert se sont montrés intéressés par la cause défendue par le CRIH.

La Ministre de la Santé Christie Morreale, a quant à elle confirmé qu’une enveloppe de 30 000 euros était prête pour financer le CRIH pour cette année 2023 mais que la notification officielle devait seulement arriver.

Pour François Desquennes, "30 000 euros c'est très bien pour terminer l'année mais le CRIH a besoin de solutions pour 2024 et que les différents ministères se mettent d'accord."