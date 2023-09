Les chocolateries Legast de Braine-le-Comte et Soignies élues “chocolatier de l’année 2024” par le Gault&Millau : “c’est une belle surprise”

Comme chaque année, le guide Gault&Millau Chocolatier propose une sélection non-exhaustive et exclusive des meilleurs chocolatiers sur la base de diverses dégustations à l’aveugle. Le nombre de chocolatiers reste effectivement en constante progression, tant quantitative que qualitative. C’est un signe positif et prometteur et une bonne nouvelle pour ce secteur, les consommateurs et les rédacteurs du guide. À ce titre, les chocolatiers sont de plus en plus nombreux à afficher une prédilection pour le chocolat d’origine, dont moult caractéristiques sont déterminées par le terroir où poussent et fermentent les fèves de cacao. Ce sont précisément ces propriétés très diverses, liées au terroir, qui font du chocolat un produit merveilleux, varié et distinctif avec lequel le chocolatier peut se donner à fond pour le plus grand plaisir de ses clients.

Cette année encore, les inspecteurs du Gault&Millau ont découvert un certain nombre de nouvelles adresses. C’est parmi celles-ci qu’a été choisi le lauréat du prix de la “Découverte de l’année”. En outre, Gault&Millau a couronné trois chocolatiers du titre de “Chocolatier de l’année”. “C’est en compagnie de son épouse Patricia Forero que Thibaut Legast s’est lancé dans la production de chocolat bean-to-bar depuis plusieurs années. Pour le vingtième anniversaire de la maison, le chocolatier a déménagé toute sa production pour disposer d’un outil encore plus performant comme d’un magnifique second point de vente où sont mis en valeurs ses produits. C’est avec des fèves sélectionnées rigoureusement en Amérique du Sud par son épouse qu’il compose des tablettes et des pralines d’exception qui ont été reconnues sur le plan international par de nombreux prix. L’intensité et l’authenticité de ces chocolats ont également touché notre jury, celui-ci le désigne Chocolatier de l’Année 2024 pour la Wallonie”, ces éloges viennent bel et bien du jury du Gault&Millau, séduit par les produits et les points de vente des chocolateries Legast à Braine-le-Comte et Soignies.

Une récompense inattendue

Des éloges qui ont évidemment de quoi toucher les patrons des chocolateries Legast de Braine-le-Comte et Soignies. “Nous sommes ravis d’apprendre que nous avons été élus meilleur chocolatier de Wallonie 2024. On ne s’attend jamais vraiment à ce genre de récompense. Le jury se rend en effet dans les établissements sans dire qu’ils font partie du Gault&Millau, c’est donc une très belle surprise pour nous”, confient les gérants de la chocolaterie Legast.

Une renommée internationale qui devrait rapidement se faire ressentir au niveau des ventes. “Les membres du Gault&Millau nous ont dit que, d’expérience, le nombre de ventes augmente de 20 à 40 % après avoir reçu cette récompense. C’est évidemment une excellente nouvelle”, poursuivent les gérants de la chocolaterie Legast. Ces derniers qui ont d’ailleurs une idée de ce qui a pu faire la différence dans le choix des jurés. “Le jury recherche de la qualité, de la saveur et de l’innovation. Je pense donc que la vue qu’offrent nos points de ventes sur nos ateliers a dû jouer en notre faveur. Le jury a ainsi pu voir toutes les déclinaisons que nous offrons à la fève de cacao. Nous utilisons d’ailleurs encore les anciennes techniques pour la culture de cacao, ce qui a de quoi séduire également.”

À noter qu’il y en a pour tous les goûts au sein des chocolateries Legast, le tout fait maison. “Nous en avons pour tous les goûts si ce n’est du chocolat blanc que nous ne produisons pas nous-mêmes. Certaines de nos pralines de caractère se démarquent particulièrement”, concluent les gérants. Une récompense méritée donc qui n’est pas la première mise en valeur de la chocolaterie mais le premier prix obtenu en tant que tel. Des créations savoureuses à découvrir en magasin !