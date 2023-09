Ali et Nawel, les gérants du “Grain de Sel” à La Louvière, se mobilisent pour le Maroc : “ma sœur a cru à l’Apocalypse”

Le week-end dernier, le Maroc, et plus précisément la région de Marrakech, a tremblé. Le séisme a fait de trop nombreuses victimes sans compter les milliers de personnes qui se retrouvent sans toit. À La Louvière, où la communauté marocaine est très bien représentée, on s’organise peu à peu pour aider la population et la Ville a débloqué 25 000 euros qui seront versés à la Croix Rouge dans le même but. Ali et Nawel, gérants du restaurant bien connu le “Grain de Sel” à La Louvière, ont de la famille qui vit dans la région sinistrée. “Hormis mes enfants, toute ma famille vit encore au Maroc”, nous a confié Ali Khichen. “Par bonheur, aucun membre de ma famille n’a été blessé sérieusement mais les murs ont tremblé et des fissures y sont encore bien présentes. On ne sait pas encore s’ils pourront rester dans leurs maisons.”