La rénovation des installations de l’AS Marchoise commencera par la toiture et les installations électriques

Ce n’est un secret pour personne, le conseiller communal d’opposition à Ecaussinnes, Sébastien Deschamps (Ensemble), garde un œil particulièrement attentif sur certains dossiers afin de s’assurer du bon suivi de ces derniers. Parmi eux, on retrouve le dossier de rénovation des installations de l’AS Marchoise. Un dossier qui va connaître des avancées dans les prochains mois. Une modification budgétaire va en effet permettre à la commune d’allouer 35 000 euros pour la rénovation de la toiture et des installations électriques. Deux axes jugés prioritaires par l’échevin des Sports, Julien Sluys (Ecolo), et les responsables du club.