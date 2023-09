La Ville de La Louvière veut lutter contre le sans-abrisme : un dénombrement est prévu en octobre

Après Charleroi, Namur et Tournai, c’est au tour de La Louvière, le 20 octobre prochain. “L’objectif d’un dénombrement est de comptabiliser, à un moment précis, et sur un territoire délimité, toutes les personnes touchées par le sans-abrisme ou le sans chez-soi c’est-à-dire les personnes passant la nuit dans un espace public, Les personnes séjournant dans des logements à bas seuil et à court terme (abri d’hiver, de nuit, hôtel ou auberge de jeunesse) ; les personnes séjournant dans des centres d’accueil ou des hébergements provisoires ; les personnes sortant d’institution ; les personnes résidant dans des locaux ou des logements non conventionnels. Par exemple, un logement sans contrat de location ou sans installations de base, une caravane, une cabane, un garage, un squat, une voiture ou une tente ; les personnes hébergées temporairement par des parents ou des amis en raison de l’absence de logement personnel etc.”

52 partenaires

Pour effectuer cette opération de grande envergure, le Relais social Urbain louviérois ne sera pas seul. “La réussite de cette opération repose essentiellement sur la collaboration avec les différents professionnels du secteur et les organisations qui sont directement ou indirectement en contact avec ce public. Au total, c’est plus d’une cinquantaine d’acteurs qui seront mobilisés et qui comptabiliseront, grâce à un questionnaire, les sans-abri et personnes sans chez-soi sur le terrain. Celui-ci reprendra des informations relatives à leur parcours.”

L’UCL rassemblera ensuite l’entièreté des données et organisera des focus groupes avec l’ensemble des partenaires afin d’interpréter les résultats. “Le Relais Social Urbain, la Ville et le CPAS de La Louvière se baseront sur cette recherche afin d’adapter leur stratégie de lutte contre le sans-abrisme.”

Quelques chiffres

En 2022 à La Louvière, le service Housing First a effectué 19 entrées en logement avec 2 686 interventions depuis son lancement le 25 janvier 2022. Le capteur de logements affiche quant à lui un bilan de 19 logements captés soit 172 depuis le début du projet, ce qui a permis de reloger 398 personnes différentes.

L’Abri de nuit a enregistré 4 221 nuitées (3 589 nuitées hommes et 632 nuitées femmes) en 2022, l’équipe des Educmobiles a effectué 866 maraudes en rue générant 2 584 rencontres en 2022 tandis que le Centre de jour “L’Accueil” a accueilli 5 475 personnes et a offert 4 391en 2022. Enfin, le Dispositif d’Urgence Sociale a enregistré 2 819 nuitées en hébergement d’urgence soit 896 nuitées hommes, 548 nuitées femmes et 1 375 nuitées enfants.