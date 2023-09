Les Tailleurs de retour pour mettre à l’honneur les arts de rue dans le cœur d’Ecaussinnes

”La désormais légendaire course aux canards ainsi que le spectacle événement spécial 10 ans seront les rendez-vous immanquables de cette édition du festival des Tailleurs. Ce dernier proposera une création unique à voir le samedi soir sur la Place des Contes où s’entremêleront danseurs suspendus aux murs du château fort, percussionnistes, acrobates et le grand retour de l’Homme Canon. Un spectacle pyrotechnique détonnant et gratuit pour toute la famille”, indiquent les organisateurs. “Local, social, culturel mais aussi durable, le festival ne cesse d’évoluer depuis sa création avec toujours plus de qualité et d’accessibilité. En marge du festival, des spectacles sont proposés gratuitement aux élèves des 5 écoles de l’entité et des ateliers de médiation sont organisés toute l’année avec un public varié et résidant la commune. Les enfants, adolescents, résidents de la maison de repos et bénéficiaires du CPAS ont ainsi pu, encore une fois, préparer leur participation créative à l’événement.”

Cette année le festival prendra ses quartiers au château fort à la Bassée et réinvestira la Grand-Place et son kiosque. Il sera possible d’y trouver de nombreux spectacles, un marché des savoirs, un manège à propulsion parentale, des foodtrucks, des chapiteaux colorés et bien d’autres surprises. “Outre le fait que les artistes sélectionnées sont cette année exclusivement issus de compagnies basées en Belgique et dans la mesure du possible en provenance du Hainaut, le Festival des Tailleurs est aussi une occasion de découvrir le patrimoine et la richesse historique du village médiéval d’Ecaussinnes. Château fort, grotte, ruelles, venelles, parc, cours d’eau, églises et kiosque ; les visiteurs parcourront le village de manière insolite et surprenante”, ajoutent les organisateurs.

Le festival a également pour objectif de faire découvrir les artistes émergents en proposant un concours tremplin. En effet, de nombreux programmateurs extérieurs (centres culturels de Wallonie et Bruxelles, etc...) mais aussi de plus en plus de programmateurs étrangers sont présents. Les gagnants du concours, désignés par un jury composé de professionnels du secteur des Arts de la Rue, se voient proposer un passage en programmation PASS pour l’édition suivante des “Tailleurs” ainsi que des représentations dans d’autres festivals partenaires (Esperanzah, Sauterelles, Week-end au bord de l’eau…). Le festival se voudra également durable grâce à l’utilisation de gobelets réutilisables, toilettes sèches, îlots de tri sélectif, collecte des déchets organiques destinés au compostage, collaboration avec des producteurs locaux dans une dynamique de circuits-courts, accès PMR, limitation dans les transports, etc.